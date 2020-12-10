AB Zirvesi öncesinde ipler gerildi: Türkiye ile savaş açıklaması

Avrupa Birliği, bir yandan Türkiye'ye olası yaptırımları ve Doğu Akdeniz ile diğer çeşitli sorunları masaya yatırırken, diğer yandan AB Dönem Başkanı Almanya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın, “şımarık ve tek yanlı” istekleriyle boğuşuyor.

Daha önce AB'de tek başına bu tür politikaları sürdüren Yunanistan, şimdi Güney Kıbrıs'ı da yanına aldı ve ilk kez “Türkiye ile bir savaştan” söz etmeye başladılar. Alman medyası da, “Merkel kıskaçta. Yunanistan ve Güney Kıbrıs, Merkel'i Türkiye tehdidi ile etkilemeye çalışıyor” diye yazdı.

Almanya’nın köklü gazetelerinden Müncher Merkür’ün internet sitesi Merkur.de isimli çok takip edilen haber portalı, bu konulara geniş yer verirken, AB hükümet liderlerinin Perşembe ve Cuma günü yapacağı zirvede bu konunun hayli zorlu geçeceğinin altını çizdi.

MERKEL'E TWITTER'DAN MEKTUP

Bir yandan Ege'de durmadan Türkiye'ye ait adaları işgal eden Yunanistan ve diğer yanda Kıbrıs'ta Türk kesimini yok sayan Güney Kıbrıs'ın bu tavrının Merkel'i endişeye sürüklediği yorumları yapılıyor. Twitter'da Başbakan Merkel'e hitaben ortak ve oldukça uzun bir mektup yayınlayan iki ülkenin temsilcileri, Almanya Başbakanı Merkel'den net taleplerde bulundu.

Mektupta, “Alman denizaltıları ya da askeri malzemelerin Türkiye'ye satışı durdurulsun. Türkiye ile bölgedeki çekişmenin daha da büyüyeceğinden endişeliyiz. Erdoğan, Doğu Akdeniz'de illegal olarak doğalgaz araması başlattı. Türkiye, gerekirse bu konuda savaşabileceğini duyurdu ve böyle bir şey olursa, Alman silahları kullanılmamalı” gibi görüşler belirtildi.

POLONYA VE MACARİSTAN SORUNU

AB'nin liderlerinin gündeminde, Türkiye'ye uygulanması muhtemel yaptırımlar ya da ambargoların dışında, demokratikleşme konusunda sorun çıkaran Polonya ve Macaristan'ın “veto” tehditleri var. İkilinin, Brexit sürecini baltalamasından korkuluyor. Çünkü, iki ülkenin AB'yi çalışmaz hale getirmesine ve hukuk sistemini bozmasına karşı AB ülkelerinin yapabileceği bir şey yok. Bunların cezalandırılması için 27 ülkenin oy birliği gerekiyor.

Bütçeyi veto eden iki ülkenin bu inadı da henüz aşılabilmiş değil. Corona virüsü ile ilgili güncel gelişmeler, iklim değişikliğine karşı yapılacaklar ve güvenlik sorunları da AB zirvesinin gündemi olacak.

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