AB Zirvesi’nde Türkiye kördüğümü

Avrupa Birliği ülkeleri bugün Brüksel’de bir araya gelecek ve yoğun bir gündemi değerlendirecek… Belçika’nın başkentinde gerçekleşen AB Zirvesi’nde Belarus’taki siyasi kriz, Doğu Akdeniz gerilimi ve Dağlık Karabağ’da yaşananlar başta olmak üzere dış politika konuları masaya yatırılacak.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile birlikte 27 AB ülkesinin bazı kararlar alması beklenirken, Doğu Akdeniz’deki gerilimden dolayı Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını talep eden Rum Kesimi bloğun elini kolunu bağlıyor.

Bütün üyelerin “evet” demeden yaptırım uygulayamadığı AB, Belarus’ta geçen ay yapılan seçimlerden sonra göstericilere şiddet uygulayan Devlet Başkanı Lukaşenko’ya yaptırım kararı almak için bir süredir görüşüyordu. Fakat AB’nin Belarus’a yaptırım kararı almasının önüne geçen ülkelerden biri Güney Kıbrıs’tı. Doğu Akdeniz’deki gerilimden dolayı Türkiye’ye karşı bloğun yaptırım uygulamasını isteyen Güney Kıbrıs’ta bir diplomat Reuters’a açıklamalarda bulundu.

“PARAMI BU BAHSE YATIRMAZDIM”

İsmi açıklanmayan Güney Kıbrıslı diplomat, “Belarus’un dosyasını onaylamak için bizim talebimizin de onaylanması gerekir” dedi. Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiades’in Michel ile çarşamba günü görüştüğünü hatırlatan diplomat, “Avrupa Konseyi’nde uzun tartışmalar olacağını düşünüyorum. Bir sonuç çıkma ihtimalini göz ardı etmiyorum ama paramı mutlu bir sonuç çıkacağına yönelik bahse girmezdim” ifadesini kullandı.

Reuters’a konuşan diplomat, bu konunun Rum Kesimi’nin “ulusal bir sorun” haline geldiğini söylerken, “Cumhurbaşkanı muhalefetin bile Belarus hamlesinin iyi olduğunu söylemesinden ötürü iki arada bir derede kalmış durumda. Bu yüzden ülkesine döndüğünde elle tutulur bir sonuç gösteremezse Belarus yaptırımlarına onay veremez” dedi.

COVID-19 YÜZÜNDEN ERTELENMİŞTİ

Son aylarda Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilim Avrupa Birliği’nde gündem olmuştu…

Charles Michel, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilim ile birlikte 24-25 Eylül’de bir toplantı çağrısı yapmıştı. Fakat o dönemki toplantı Michel’in yakın koruma ekibindeki bir kişide Covid-19 tespit edilmesiyle birlikte 1-2 Ekim’e ertelenmişti.