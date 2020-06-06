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ABD: 43 binden fazla Ulusal Muhafız protestolara karşı görev alıyor!

George Floyd’un polis tarafından öldürülmesi üzerine ABD’de başlayan protestoları bastırmak üzere 43 binden fazla Ulusal Muhafız görevlendirildi.

Çeviri: Seykan UÇAN
21:28 -
Haberler Dünya
ABD: 43 binden fazla Ulusal Muhafız protestolara karşı görev alıyor!

ABD Ulusal Muhafızları, Twitter hesabından bin 800 yeni muhafızın görevlendirildiğini belirterek “Bugün 34 eyalette bulunan 43 binin üzerindeki Ulusal Muhafız, sivil itaatsizlikleri bastırmada kolluk kuvvetlerine yardım ediyor” açıklamasını yaptı.

Daha öncesinde ABD Başkanı Donald Trump, gösterileri durdurmak için sokağa asker çıkaracağını duyurmuştu.

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser ise Trump'ın Washington'a asker, hatta ulusal muhafız çağırma yetkisinin inceleneceğine değinmişti.

Trump, Beyaz Saray çevresine asker mevzilendirilmesi üzerine çıkan tartışmanın devamında, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile Bowser'a “Beceriksiz” demişti.

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