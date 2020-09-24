ABD alev alev… Breonna Taylor’ı öldüren polislere sembolik ceza sonrasında halk sokağa döküldü

Corona virüsünün ABD’ye ulaştığı ilk günlerde 26 yaşındaki sağlık çalışanı Breonna Taylor, Knetucky’deki bir polis baskını sırasında vurularak öldürülmüştü. Birkaç el ateş edilerek yaşamını yitiren Taylor’ın ölümü hem sosyal medyada hem de uluslararası kamuoyunda gündem olurken, dün ABD mahkemesi polisler için istenen cezayı duyurdu.

Yargılanan 3 polis memurundan sadece Brett Hankison’a ceza verilmesi ve onun da Taylor’ın ölümü yüzünden değil, komşu dairelere ateş açıldığı için ceza aldığı belirtildi. Soruşturmada Hankison’ın baskında sebepsiz yere ve rastgele 10 el ateş ettiği tespit edilirken jüri de Hankison’ı suçlu buldu. Diğer iki polis memuru ise ceza almadan kurtuldu. Savcılık, yatağında öldürülen Taylor’a 10 kurşun isabet ettiğini ama bunlardan sadece 1’inin ölümcül olduğunu aktardı.

İKİ POLİS YARALANDI, OLAYLAR ALEVLENDİ



Taylor ailesinin avukatı Benjamin Crump karara tepki göstererek, “Üç polisten sadece biri ceza aldı ve verilen cezanın nedeni Taylor’ın ölümü için değil Hankison’ın ateşlediği mermilerin diğer dairelere isabet etmesi” ifadesini kullandı.

Karar sonrasında ABD’nin birçok eyaletinde halk sokağa döküldü… Başta Kentucky olmak üzere Atlanta, Washington, New York ve Boston’da binlerce insan sokağa döküldü.

Bu yıl içerisinde sokak ortasında polisin orantısız şiddetine maruz kalarak ölen George Floyd ve polisin sırtından vurmasının ardından felç kalan Jacob Blake’in ardından bir siyahinin daha polis tarafından öldürülmesi sonrasında binlerce gösterici ırkçılığı ve polisin orantısız güç kullanmasını eleştirdi.

ABD genelindeki gösterilerde polis biber gazı ve plastik mermi ile müdahale ederken Kentucky’de iki polis memurunun vurularak yaralandığı kaydedildi. Denver’da bir araç, göstericilerin arasına girerken, olayda yaralanan olmadığı açıklandı. Güvenlik güçleri aracın sürücüsünü gözaltına aldı. Washington’da gösteriler Beyaz Saray önüne kadar ilerlerken birçok ünlü isim de karara tepki gösterdi.

ÜNLÜLER ÇOK SERT ÇIKTI



Aralarında George Clooney, Dan Levy, Common, Viola Davis ve Justin Bieber’ın da olduğu çok sayıda insan bu kararı sosyal medyada eleştirdi. Bu hafta 9 Emmy ödülü kazanan Schitt’s Creek’in yarataıcısı Dan Levy, “Bu karardan iğrendim, öfkelendim ve kalbim kırıldı” dedi.

Kentucky’de doğup büyüyen George Clooney, “Benim yetiştiğim adalet sisteminde insanlar yaptıklarından sorumlu olurlardı. Onun adı Breonan Taylor’dı ve yatağında 3 beyaz polis memuru tarafından vurularak öldürüldü ve bunlardan hiçbiri yaptıkları suçun cezasını çekmediler. Kentucky’deki okullarda ve kiliselerde neyin doğru ve neyin yanlış olduğu öğretilirdi ve ben bu karardan dolayı utanıyorum” dedi.

Jamal Crawford, Danny Green, LeBron James, Colin Kaepernick, Megan Rapione ve Isaiah Thomas gibi çok sayıda profesyonel sporcu da sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada karara tepki gösterdi.