ABD Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına roket düştü!

Irak'ın başkenti Bağdat'taki yabancı misyonların bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye roketli saldırı düzenlenirken, ABD Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına 2 roketin düştüğü bildirildi.

Saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığı bilinmezken, görgü tanıkları saldırı sonrası Yeşil Bölge'de siren seslerinin duyulduğunu ifade etti.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 3 Ocak'ta İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis düzenlenen hava saldırısında hayatlarını kaybetmesi Iraklı Şii taraflarınca sert tepkiyle karşılanmış, İran, Irak'taki ABD üslerini bombalarken Iraklı Şii grupları intikam tehdidinde bulunmuştu.

BAĞDAT BÜYÜKELÇİSİ YILDIZ’DAN AÇIKLAMA

Reuters, füzelerden birinin Irak Türkiye Büyükelçiliği’nen yakınlarına düştüğünü iddia etmişti. Ancak Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, iddiayı yalanladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

* Sosyal medyada bu akşam Bağdat Yeşil Bölge'ye gerçekleştirilen füze saldırılarında Büyükelçiliğimizin isabet aldığına dair haberlere de yer verildiğini gördüm.

* Füzelerin düştüğü yer ile aramızda mesafe var ve sağ salimiz. (İHA)

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