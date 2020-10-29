ABD başkan adayından Türkiye’ye anlamsız suçlama

Gelecek hafta ABD’de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Demokratlar’ın başkan adayı Joe Biden, son dönemde bölgede yaşananları değerlendirdi ve Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu.

Resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan yazılı açıklamada, “25 Ekim’de Dışişleri Bakanı Pompeo’nun açıkladığı ateşkesin başarısız olmasının ardından bölgede insani felaket yaşanabilir. Bir aylık çatışmaların ardından Başkan Trump’ın Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye’nin liderleriyle görüşerek tansiyonu bir an önce düşürmesinin ve Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’a ilerlemesini durdurmasının sağlaması gerekiyor” ifadesini kullandı.

SEÇİM MALZEMESİ YAPTI

Bölgede çatışmanın başladığı günden beri Türkiye’nin bölgeye paralı asker gönderdiği iddiaları sık sık gündeme gelirken Ankara ve Bakü bu iddiaları sık sık belgelerle yalanlamıştı. Fakat Demokratlar’ın adayı Biden, “Seçim kampanyalarında anlaşma yapma yeteneklerini öven Trump’ın kişisel olarak devreye girerek bu savaşı durdurmaya çalıştığını görmüyoruz. Yönetim 907 sayılı Özgürlük Desteği Yasası kapsamındaki maddeleri uygulayarak Azerbaycan’a askeri mühimmat akışını durdurmalı ve Türkiye ve Rusya’yı savaşı körüklemeyi bırakmasını sağlamalıdır, Türkiye’nin durumunda olduğu paralı askerlerin gönderilmesi durmalıdır” sözleriyle bu iddiayı yine gündeme getirmeye çalıştı.

ABD’nin savaşı sonlandırmak için diplomatik çaba içerisinde olması gerektiğini söyleyen Avrupalı partnerlerle çalışması gerektiğini dile getiren Biden, “Benim yönetimimde bunu yapacağız ve uluslararası insani yardımı ihtiyacı olanlara göndereceğiz” ifadesini kullandı.

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