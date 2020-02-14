ABD Başkanı Trump ile ABD Adalet Bakanı Barr arasında ‘sosyal medya’ savaşı!

Trump ile Barr arasındaki tartışma, Cumhuriyetçi Parti’nin ünlü ve kıdemli siyasi danışmanlarından Roger Stone’un Rusya’nın 2016 ABD seçimlerine müdahalesi iddialarıyla ilgili Özel Savcı Robert Mueller’in soruşturmasında tanıkları yönlendirdiği, yanlış ifade verdiği, yargı sürecini engellediği gibi suçlamalarından 7 mahkumiyet alması üzerinden çıktı.

Sputnik’te yer alan habere göre, Trump’la iş ortaklığı olan ve 2016 seçim kampanyasında da görev alan Stone hakkında 7-9 yıl arası hapis cezası isteyen savcılar, Trump’ın bu talebi ‘utanç verici, korkunç ve adil olmayan bir durum’ diye nitelediği, ‘bu adaletsizliğe izin veremeyeceğini’ söylediği tweetiyle karşılaştı.

Ardından Adalet Bakanlığı’nın daha düşük bir ceza talebi tavsiyesinde bulunmasını, savcıların davadan çekilmesi izledi. Hatta söz konusu dört savcıdan biri adalet bakanlığına istifasını verdi. Bunun üzerine ABD Başkanı Trump ile Adalet Bakanı Barr arasında söz düellosu yaşandı.

“BENİM İŞİMİ YAPMAMI İMKANSIZ HALE GETİRİYOR”

Perşembe günü ulusal televizyon yayınına çıkan Barr, ABC News kanalına özel demecinde Trump’ın tweetlerine isyan etti:

“Adalet Bakanlığı ve burada çalışanlarla, süren davalarla, hakimlerle ilgili kamuoyuna yapılan açıklama ve atılan tweet mesajları benim işimi yapmamı, mahkemelerin ve bakanlığın kusursuz bir şekilde çalışmasını sağlamamı imkansız hale getiriyor”

“SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI YIKICI”

Savcıların talebinden önce kendisinin ve bakanlığın daha az bir ceza verilmesi tavsiyesinde bulunduğunu, ancak Trump'ın attığı eleştiri dolu mesajın kendilerini zor duruma soktuğunu söyleyen Barr, “Doğru karar olduğunu düşündüğünüz şeye göre mi hükmünüzü veriyorsunuz? Yoksa atılan bir ‘tweet’ yüzünden mi? Bu da sosyal medya paylaşımlarının ne kadar yıkıcı olabileceğini gösteriyor” dedi.

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AÇIKLAMA SONRASI TRUMP YİNE PAYLAŞIM YAPTI

Barr’ın sözlerine ABD Başkanı Trump yine Twitter’dan yanıt verdi. Trump, Adalet Bakanlığı’nın müdahil olduğu davalara müdahalede bulunmanın ‘yasal hakkı’ olduğunu, ama bugüne dek bu hakkı kullanmadığını iddia etti.

Barr’ın “ABD Başkanı hiçbir zaman benden bir ceza davasında herhangi bir şey yapmamı istemedi” sözünü hatırlatan Trump, “Bu, Başkan olarak bunu yapmaya yasal hakkım olmadığı anlamına gelmiyor, bu hakkım var, ama bugüne dek kullanmamayı tercih ettim” dedi.

“‘TWEET’ ATMAYA SON VERMENİN ZAMANI GELDİ”

Ne medya ne Kongre ne de Trump’ın kendisine zorbalık yapmasına izin vereceğini dile getiren Barr, Trump’ı tweetleriyle yargıya müdahaleyi kesmeye çağırdı:

“Artık Adalet Bakanlığı'nın suç davaları hakkında ‘tweet’ atmaya son vermenin zamanı geldi”

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