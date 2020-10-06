Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

ABD Başkanı Trump: Tartışmayı dört gözle bekliyorum

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ikinci başkanlık münazarasına katılacağını belirterek "Tartışmayı dört gözle bekliyorum. İyi olacak" dedi.

18:36 -
Haberler Dünya
ABD Başkanı Trump: Tartışmayı dört gözle bekliyorum

ABD Başkanı Donald Trump, dün corona virüsü (Covid-19) tedavisi gördüğü Walter Reed Tıp Merkezi´nden taburcu oldu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Miami’de 15 Ekim Perşembe akşamı yapılacak tartışmayı dört gözle bekliyorum. İyi olacak” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, doktoru Sean P. Conley'in daha önce yaptığı basın toplantısında “Tehlike geçmiş değil” demesine rağmen Beyaz Saray'a geri dönmüştü. Hastaneden ayrılırken tek başına yürüdüğü gözlemlenen Trump burada medyanın sorularını yanıtlamazken “Herkese çok teşekkür ediyorum” ifadesini kullanmıştı. (DHA, İHA)

İlginizi ÇekebilirTrump'ın Covid-19 şovu devam ediyor: KorkmayınTrump'ın Covid-19 şovu devam ediyor: Korkmayın İlginizi ÇekebilirJoe Biden'dan Trump'a Türkiye çağrısı: Baskı yapmalıJoe Biden'dan Trump'a Türkiye çağrısı: Baskı yapmalı
ABD beyaz Beyaz Saray Corona Donald Trump hastane Miami Perşembe sosyal medya Türkiye Twitter Yunanistan
Son güncelleme: 19:48 06.10.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more