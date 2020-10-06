ABD Başkanı Trump: Tartışmayı dört gözle bekliyorum

ABD Başkanı Donald Trump, dün corona virüsü (Covid-19) tedavisi gördüğü Walter Reed Tıp Merkezi´nden taburcu oldu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Miami’de 15 Ekim Perşembe akşamı yapılacak tartışmayı dört gözle bekliyorum. İyi olacak” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, doktoru Sean P. Conley'in daha önce yaptığı basın toplantısında “Tehlike geçmiş değil” demesine rağmen Beyaz Saray'a geri dönmüştü. Hastaneden ayrılırken tek başına yürüdüğü gözlemlenen Trump burada medyanın sorularını yanıtlamazken “Herkese çok teşekkür ediyorum” ifadesini kullanmıştı. (DHA, İHA)

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