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ABD Başkanlık seçimi öncesi kritik gelişme: Michael Bloomberg yarıştan çekildi!

Kasım ayında yapılacak olan ABD Başkanlık seçimleri öncesi yeni bir gelişme yaşandı. Demokrat aday adaylarından eski New York Belediye Başkanı ve milyarder iş adamı Michael Bloomberg, başkanlık yarışından çekildiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr
19:52 -
Haberler Dünya
ABD Başkanlık seçimi öncesi kritik gelişme: Michael Bloomberg yarıştan çekildi!

ABD başkanlık seçimi kampanyasını sonlandırdığını sosyal medya hesabı üzerinden açıklayan Bloomberg, Joe Biden’a destek vereceğini açıkladı.

Reuters’te yer alan habere göre, Bloomberg, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

“3 ay önce Donald Trump’ı yenmek için başkanlık yarışına katıldım. Bugün yine aynı nedenle yarıştan çekiliyorum. Trump’ı yenmek, en iyi adayın arkasında birleşmekle başlar ve bu kişi de arkadaşım harika bir Amerikalı olan Joe Biden.”

ABD’nin 14 eyaletinde yapılan ön seçimde, 8 eyalette 77 yaşındaki Joe Biden öne çıkmış, Bernie Sanders ise 3 eyaleti önde tamamlamıştı. Bloomberg ise sadece Amerikan Samoası’nda başarılı olmuştu.

ABD Donald Trump Google New York salı sosyal medya Twitter
Son güncelleme: 19:54 04.03.2020
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