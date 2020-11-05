ABD Başkanlık seçiminde son durum: Trump’tan ‘oy sayımını durdurun’ çağrısı

ABD'deki Başkanlık seçimleri uluslararası medyanın gündeminden düşmüyor. Oy sayım süreci devam ederken, yarışın kazananı hala tam olarak netleşmiş değil.

Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden, Wisconsin ve Michigan gibi iki kritik eyalette sandıktan önde çıkarken, rakibi Trump'la arayı açtı. 270 Seçiciler Kurulu delegesine ulaşmasına ramak kalan Biden'ın 264, Trump'ın ise 214 delegesi bulunuyor.

TRUMP: SAYIMI DURDURUN

ABD Başkanlık Seçimleri’nde Donald Trump ekibinin bazı eyaletlerde oy sayımlarının durdurulması yönündeki çağrısına karşı Joe Biden ekibi “Tüm oyları sayın” açıklamasını yapmıştı.

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, Twitter’dan yaptığı paylaşımda yeniden “Oy sayımını durdurun” çağrısında bulundu.

Donald Trump, bir paylaşım daha yaparak “Seçim gününden sonra gelen oylar sayılmayacak” dedi.

ABD’DE HALK SOKAĞA ÇIKTI

ABD tarihinin en tartışmalı başkanlarından biri olan ve ülkeyi kutuplaştırdığı iddiasıyla sık sık eleştirilen Donald Trump'ın seçim sonuçlarına “avukat ordusuyla” müdahale edebileceğinin sinyalini vermesi üzerine ülke karıştı.

Demokratlar'ın adayı Joe Biden halen seçimi önde götürürken, Trump'ın posta yoluyla gelen oyların sayılmasını durdurmaya çalışacağını söylemesi ve durumun Yüksek Mahkeme'ye kadar gidebileceğinin sinyalini vermesi büyük tepki çekti.

Dün gece Washington DC, New York ve Portland'da çok sayıda gösterici sokaklara çıktı. Trump karşıtları, polisle çatışırken çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

ABD BAŞKANLIK SEÇİMİNDE SON DURUM

Michigan ve Wisconsin’deki zaferinden sonra ve Trump’ın da Maine’den tek bir temsilci hakkı elde etmesiyle birlikte durum 264-214’e geldi. Geriye kalan dört kritik eyalet ise seçimin sonucunu belli edecek. Oy sayma işlemlerinin devam ettiği Nevada, Kuzey Carolina, Georgia ve Pennsylvania’dan çıkacak sonuçlar yeni başkanın kim olduğunu ortaya koyacak.

TRUMP’I TEK SENARYO KURTARIYOR

Cumhuriyetçilerin adayı olan ve son 4 yıldır ABD’yi daha önce eşi benzeri şekilde görülmemiş bir şekilde kutuplaştırarak yöneten ve her açıklaması olay olan Donald Trump ise Biden’ın gerisinde kaldı.

Şu an açılan oylara göre Trump 214 delege gönderme hakkına sahip. Fakat çok kritik eyaletlerde henüz sonuçlar açıklanmadığı için teknik olarak Trump’ın yine başkanlık koltuğuna oturması için bir senaryo bulunuyor. O da Trump’ın Georgia eyaleti ile birlikte geride kalan bütün eyaletleri kazanması. ABD Başkanı Trump, Pennsylvania, Georgia, Kuzey Carolina ve Nevada’yı kazanmak zorunda.

JOE BIDEN’IN İHTİMALLERİ DAHA ÇOK

Joe Biden ise bu eyaletlerden herhangi birini kazansa ABD Başkanlığı koltuğuna oturmaya hak kazanacak.

Fakat Biden için en net yollardan biri 20 delegeye sahip olan Pennsylvania’yı almak olacak. Pennsylvania’yı kazanamaması durumunda Biden’ın Nevada’yı kazanması yetiyor. Fakat Nevada’da 6 delege olduğu için bu zafer Biden’ın seçimi ucu ucuna kazanması anlamına gelecek.

Tabii yukarıdaki senaryolar tamamen demokratik bir şekilde verilmiş oyların sayımı ile gerçekleşecek. Eğer Trump daha önce de sık sık dile getirdiği “Avukat ordusuyla” seçimlere müdahale ederse yukarıdaki senaryoların pek bir kıymeti kalmayacak.

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