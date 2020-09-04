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ABD Başkanlık seçimlerinde çarpıcı detay! Eltilerin savaşı yaşanacak

ABD'de Başkanlık seçimleri Donald Trump ve Joe Biden'ın yanı sıra başka bir çekişmeye de sahne olacak. Kushner kardeşlerle evli olan Ivanka Trump ve Karlie Kloss, karşı cephelerdeki kampanyalarda yer alıyor.

Sozcu.com.tr
15:46 -
Haberler Dünya
ABD Başkanlık seçimlerinde çarpıcı detay! Eltilerin savaşı yaşanacak

ABD medyası, Başkan Donald Trump'ın kızı ve aynı zamanda danışmanı olan Ivanka Trump ile eltisi Karlie Kloss’un rekabetini konuşuyor.

Jared Kushner ve Ivanka Trump.

Ivanka’nın eşi Jared Kushner’ın kardeşi Joshua ile evli olan eski model Karlie Kloss, seçimlerde Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden’ı destekliyor. 28 yaşındaki Kloss’un, Biden’ın kampanyasına destek vermek için çeşitli etkinliklere katılacağı belirtiliyor.

Karlie Kloss ve Joshua Kushner.

Kloss 2016’daki seçimlerde de Demokrat Parti’nin adayı Hillary Clinton’a oy verdiğini açıklamıştı.

Biden’a desteğini birden fazla kez dile getiren Kloss, “Eminim ailesiyle siyaset konusunda hemfikir olmayan tek kişi ben değilim” dedi.

Son güncelleme: 15:50 04.09.2020
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