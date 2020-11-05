ABD Başkanlık seçimlerinde uyuşturucu kullanımı da oylandı

Anketlere göre, değişik politik görüşlerden insanların (Demokratlar, Cumhuriyetçiler ve Bağımsızlar) çoğunluğu bu eyaletlerde esrarın yasal olması gerektiği konusuna olumlu yaklaşıyor.

Seçimle birlikte Missisipi, Güney Dakota, Arizona, Montana ve New Jersey eyaletlerinde esrar kullanımı kabul edilmiş oldu. Buna göre bu eyaletlerden bazılarında yetişkinlerin keyif amaçlı kullanımı bazı eyaletlerde de medikal amaçlı kullanımın önü açıldı.

Böylelikle esrarın artık 15 eyalette yetişkin kullanımı, 36 eyalette ise medikal kullanımı mümkün hale geldi. Oregon ve Washington D.C gibi bazı eyaletler ise bunu daha da ileri götürerek halüsinojen (psikedelik) mantar kullanımını da yasal hale getirdi.

Hatta Oregon’da artık kokain, eroin ve metamfetamin gibi daha sert uyuşturucuların küçük miktarlarda bulundurulmasına hapis cezası verilmeyecek.

10 YIL ÖNCE ÜLKE GENELİNDE YASAKTI

Ülkede 10 yıl öncesine kadar 51 eyaletin tümünde bu uyuşturucular yasaktı ve ciddi cezalar veriliyordu. İlk olarak 2012’de Colarado ve Washington esrarın keyif amaçlı kullanılmasına müsaade eden eyaletler oldu. O zamana kadar sadece Kaliforniya’da esrar medikal maçlı olarak kullanılabiliyordu.

Şimdi önce eyaletlerde yasa yapıcılar halkın talebi doğrultusunda yeni düzenlemeler oluşturacak. Daha sonra federal düzeyde bir düzenlemeye gidileceği düşünülüyor. (Euronews)

İlginizi Çekebilir ABD Başkanlık seçiminde son durum: Trump'tan 'oy sayımını durdurun' çağrısı