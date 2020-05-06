ABD bu adamı konuşuyor! 2 ayda 3 kez corona çıktı

Corona virüsünün en çok etkilediği ülke olan ABD’de, hastalığa yakalanan Christian Bermea’nın yaşadıkları ülke medyasının gündeminde. Houston’da yaşayan 26 yaşındaki Bermea, 16 Mart’ta kuru öksürük ve halsizlik şikayetleri yaşamaya başladı.

Evden çalışmaya başlayan ve durumunu takip eden Bermea, geçmeyen belirtilere yüksek ateş ve göğüs ağrıları da eklenince hastaneye başvurdu. Genç adama 19 Mart’ta corona virüsü teşhisi kondu. Gerekli tedavilerin ardından evine gönderilen Bermea, o tarihten bu yana evinde karantinada bulunuyor.

‘YÜZDE 100 İYİ HİSSETMİYORUM’



Daily Star’ın haberine göre ilk teşhisten bu yana iki kez daha test uygulanan Bermea’nın sonuçları pozitif çıkmaya devam etti.

“Hala yüzde 100 iyi hissetmiyorum” diyen Bermea, “Başlangıçtaki sürece göre çok daha iyiyim. Koku alma duyum eskisi gibi değil. Zaman zaman yorgunluk ve nefes darlığı da yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Bu hafta bir kez daha test yapılacağını belirten Bermea, “Bu yalnızca fiziksel bir süreç değil, aynı zamanda ruhsal tarafı da var. Yine pozitif sonuç çıkarsa yeni testler için biraz bekleyeceğim” dedi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kelsey-Seybold Kliniği’nden Dr. Sandberg ise, “Bu tip hastalar soru işaretlerini artırıyor. Testin pozitif çıkması insanlara bulaştıracağınız anlamına gelmiyor. Vücudunuzda bu genetik kodun bir parçası olduğu anlamına geliyor” diye konuştu.

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