ABD Büyükelçiliği’nin bahçesinde çocuk istismarı skandalı!

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, kız çocuğunun babasının elçilikte temizlik görevlisi olarak çalıştığı, 25 yaşındaki zanlının da yine elçilikte çalışan ailesiyle birlikte yaşadığı belirtiliyor.

Polis yetkililerinin PTI haber ajansına yaptığı açıklamaya göre, adı açıklanmayan ve şoförlük yaptığı belirtilen zanlı, çocuğun ailesinin şikayetiyle gözaltına alındı.

Hastane yetkilileri, çocuğun istismara uğradığını doğruladı.

ÇOCUK ANNESİNE SÖYLEDİ

Hindustan Times gazetesinin haberine göre olay Cumartesi sabah yaşandı.

Zanlının, bahçede oynarken evine çağırdığı çocuğu istismar ettiği belirtiliyor. İki ailenin birbirlerini iyi tanıdığı ve olay sırasında çocuğun ailesinin evinde olmadığı söyleniyor.

Gazeteye göre çocuk eve geldikten sonra annesine yaşadıklarını anlattı. Anne çocuğu derhal hastaneye götürdü. Çocuğun durumunun iyi olduğu açıklandı.

Polis yetkilileri, olayın çocuk koruma yasaları kapsamında soruşturulduğunu açıkladı.

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İDAMLA CEZASI UYGULANIYOR

Hindistan Hükümeti sekiz ve 16 yaşlarındaki iki çocuğun istismara uğradıktan sonra öldürülmesinin yol açtığı tepkilerin ardından 2018’de çocuklara istismarı idamla cezalandıran bir yasa geçirmişti.

Hükümetin açıkladığı verilere göre, Hindistan’da istismara uğrayan her dört kişiden biri çocuk. İstismar vakalarının yüze 94’ünde istismara uğrayan kişi, saldırganı tanıyor.

Hindistan’da istismar suçuyla ilgili yasalar, 2012’de bir tıp fakültesi öğrencisinin otobüste toplu istismara uğramasından sonra ağırlaştırılmıştı.

İstismara uğradıktan sonra hareket halindeki otobüsten yola atılan kadının ölümü ülkede büyük öfkeye yol açmış, büyük çaplı protestolar düzenlenmişti.

Kasım’da Haydarabad kentinde 27 yaşındaki bir veterinerin de istismar edildikten sonra öldürülmesi de protestolara yol açmıştı.