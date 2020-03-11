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ABD, Corona virüsü nedeniyle Avrupa’dan seyahatleri yasaklayabilir

ABD İç Güvenlik Bakan Yardımcısı Ken Cuccinelli, Corona virüsü salgını (Covid-19) nedeniyle Avrupa'dan ABD'ye seyahatlerin yasaklanabileceğini açıkladı.

22:42 -
Haberler Dünya
ABD, Corona virüsü nedeniyle Avrupa’dan seyahatleri yasaklayabilir

ABD İç Güvenlik Bakan Yardımcısı Ken Cuccinelli, Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan Corona virüsüne ilişkin açıklamada bulunarak, Avrupa’dan ülkeye seyahatlerin yasaklanabileceğini belirtti.

Sputnik’te yer alan habere göre Cuccinelli, “Sorumuz, Avrupa’ya bir bütün olarak nasıl davranılacağına yönelik güncel bir soru. Bu, henüz kurumları seyahat yasağı için kullanma düzeyinde değil. Ancak bu dikkate alınıyor” dedi.

New York Valisi Andrew Cuomo, Corona virüsüyle mücadele amacıyla eyaletin kuzeyindeki New Rochelle kentinde 1.6 kilometre uzunluğunda bir alanda ‘özel bir bölge’ oluşturulduğunu açıklamıştı.

Cuomo, ayrıca New York’ta Covid-19 salgınının çıkış yeri New Rochelle bölgesine askeri birlik gönderileceğini belirtmişti.

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