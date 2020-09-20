ABD Dışişleri Bakanı, gelecek hafta Yunanistan’a gidiyor

Doğu Akdeniz gerilimi dolayısıyla bütün dünyanın gözü bölgedeyken ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun gelecek hafta Yunanistan’a gideceği iddiası kulislerde dillendirilmeye başlandı.

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini, Pompeo’nun gelecek hafta Yunanistan’da temaslarda bulunacağını yazdı. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimi dindirmek için bölgeye gideceği tahmin edilen Pompeo’nun Yunan yetkililerle askeri işbirliğini de görüşeceğini yazan Kathimerini, “Pompeo gelecek hafta pazar günü Souda deniz üssünü ziyaret edecek” ifadesini kullandı.

Geçen hafta Rum Kesimi’nde temaslarda bulunan Pompeo, Türkiye ile Yunanistan gerilimi ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşmesinin de gündemde olduğu Pompeo’nun Türkiye’ye gelip gelmeyeceğine dair bir açıklama yapılmadı.