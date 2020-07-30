Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

ABD Donanması’nda bir ilk! Adını tarihi yazdıracak

ABD Donanması'nda Teğmen Madeline Swegle cuma günü düzenlenecek törenle ilk siyahi kadın savaş pilotu olacak.

Tayfun HOPALI / ABD
09:26 -
Haberler Dünya
ABD Donanması’nda bir ilk! Adını tarihi yazdıracak

Swegle, çocukluğundan beri pilot olma arzusu olduğunu söyleyerek “Annem ve babam beni yetiştirirken istediğim her şey olabileceğimi söylediler. Hızlı uçakları seviyorum” dedi.

Uçaklara olan aşkının kariyerinin odak noktası olduğunu söyleyen Swegle, “Nasıl performans gösterdiğini anlamak için uçakla savaşmak çok zamanımı aldı. Geriye dönüp baktığımda, nereden başladığımı düşünmek harika. Her seferinde sadece bir adım. Şimdi yaptığım şeyleri düşünmek gerçekten harika” dedi.

Cuma günkü mezuniyet töreni, Texas’taki Deniz Hava İstasyonu’nda gerçekleşecek.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more