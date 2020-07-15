ABD: Dünya Sağlık Örgütü Çin’i aklayacak!

Pompeo, Çin'i de geçen yıl Wuhan kentinde ilk vakalar ortaya çıktığında corona virüsü ile ilgili bilgileri paylaşmamakla suçladı.

BBC’deki habere göre Pompeo, “Bu nedenle 100 bini aşkın Amerikalı öldü ve küresel ekonomi trilyonlarca dolar kayba uğradı” dedi.

Çarşamba günü basın toplantısında konuşan bakan, “Şimdi de Dünya Sağlık Örgütü'ne, tamamen bir aklama soruşturması olacak bir soruşturma yapmasına izin veriyor” diye devam etti.

DSÖ bir süre önce corona virüsü salgınına yönelik küresel önlemler konusunda bağımsız bir soruşturma başlattı.

Soruşturmada, DSÖ üyesi ülkeler ile örgütün kendisinin pandemiye yönelik tutumları incelenecek.

Ancak soruşturmada Pompeo ve diğer bazı liderlerin talep ettiği şekilde corona virüsünün kaynağı ele alınmayacak.

Pandemi süreci boyunca Trump yönetimi, Çin'i salgınla ilgili bilgileri saklamakla, DSÖ'yü da buna göz yummakla suçladı.