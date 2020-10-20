ABD hükümeti Google’a dava açtı

Google’ın sahibi Alphabet, bir süredir ABD Adalet Bakanlığı tarafından antitröst incelemesi altındaydı. Reuters’ta yer alan habere göre ABD Adalet Bakanlığı ve 11 eyalet, rakiplerine karşı piyasa gücünü kullanarak yasayı ihlal ettiği iddiasıyla Google’a antitröst davası açtı.

Konuyla ilgili açıklama talebine yanıt vermeyen arama motoru Google’ın 2019 yılında 162 milyar dolar ile Macaristan’dan daha fazla gelir elde ettiği aktarıldı.

“BİR NESİLDEKİ EN ÖNEMLİ ANTİTRÖST DAVASI”

Google’ı sert şekilde eleştirenlerden biri olan Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley ise şirketi ‘yasa dışı yollarla’ gücü elinde tutmakla suçladı ve davayı ‘bir nesildeki en önemli antitröst davası’ olarak niteledi.

AVRUPA BİRLİĞİ 2,6 MİLYAR DOLAR CEZA KESMİŞTİ

Google, geçmişte buna benzer bir soruşturma geçirmişti. 2013 yılında tamamlanan Federal Ticaret Komisyonu (FTC) soruşturmasında dava açmayı gerektirecek kanıt bulunamamıştı. Ancak daha sonra Avrupa Birliği, Google’ın küçük Avrupalı rakiplerine karşı kendi fiyat karşılaştırmalı alışveriş hizmetini ön plana çıkarttığı gerekçesiyle 2,6 milyar dolar ceza vermişti. REUTERS