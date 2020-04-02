ABD ile Çin arasında corona restleşmesi: Yalan söylüyorlar

Corona virüsünün patlak verdiği Çin’de son haftalarda yeni vaka ve ölüm sayısının yavaşlaması sonrasında Pekin-Washington hattında “sahte veri” krizi yaşanıyor…

ABD istihbarat birimlerinin geçen hafta Beyaz Saray’a hazırladığı raporda, Çin’in açıkladığı veri sayısının ve vaka ile ölüm oranlarının gerçeği yansıtmadığını ve yanlış veriler paylaşıldığı iddia ediliyor.

ABD’li 3 istihbarat birimi yetkilisinin, Çin’in bilerek verilerle oynadığını raporladığı belgelerle ilgili olarak, “Eğer Çin’in verileri doğruysa toplam ölü ve vaka sayısı ABD, İtalya ve İspanya’dan daha düşüktür” yorumu yapıldı.

Bloomberg’e konuşan ABD’li yetkililer, raporun detayları ile ilgili bilgi verdi. Konunun hassasiyeti dolayısıyla kimliklerini açıklamayan yetkililer, Çin’in bilerek verilerini az gösterdiğini açıklarken, bu 3 yetkiliden ikisi, “Çin’in açıkladığı sayılar sahte” dedi.

Öte yandan bugün medya mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in virüs ile ilgili verilerini eleştirmiş, “Onların rakamları biraz iyimser görünüyor ve ben bunu kibarca söylüyorum” demişti.

ÇİN’DEN ÇOK SERT YANIT

Bu iddialara çok sert yanıt Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi… Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, bu iddialar ile ilgili konuştu. Hem haberlerle ilgili olarak hem de ABD’li yetkililerin Çin’in verileri ile ilgili açıklamalarını “Utanmaz” diye tanımladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, “Çin, geçen yılın sonunda ülkede başlayan corona virüsü salgını sürecinde açık ve şeffaf. ABD, sağlık sorunları ile ilgili siyaset yapmamalı ve insanlarının güvenliğine odaklanmalı” dedi.