ABD ile Çin arasında corona virüsü yumuşaması

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’na göre, Çin’de corona virüs salgınından şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 636 olurken, enfeksiyonlu vaka sayısı ise 31.161’e ulaştı.

İLGİLİ HABER Corona virüsü salgınının asıl sebebi bulundu! Yarasa değil pangolinden yayılmış

Çin devlet televizyonunun yaptığı habere göre, Xi ABD’deki mevkidaşı Trump’ı telefonla arayarak ona Çin’in yavaş yavaş sonuca ulaştığını ve salgının ekonomik gelişmeye uzun vadeli etkileri olmadan ortadan kaldırılacağı konusunda emin olduğunu anlattı. Daha önce Xinhua haber ajansının verdiği bir haberde Xi, virüse karşı “halkın savaşını” ilan etmiş ve “tüm ülkenin bütün gücüyle, en kapsamlı, katı koruma ve kontrol tedbirleri ile buna karşılık vereceğini” açıklamıştı.





Trump Xi ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Twitter’da yaptığı açıklamada “Hiçbir şey kolay değil, özellikle hava ısınmaya başladığında, virüs zayıfladığında ve ortadan kalktığında başarılı olacak” dedi. Trump, “Başkan Xi, çok başarılı bir operasyona önderlik ederken süreci büyük bir disiplinle yönetiyor. Çin’e yardım etmek için yakın bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

Xi’nin Beyaz Saray ile yaptığı telefon görüşmesi, gece hayatını kaybeden göz doktoru Li Wenliang için Çin sosyal medya platformlarında yas ve öfkenin dile getirildiği zamana denk geldi. Daha önce Çin, ABD’yi salgınla ilgili korku salmakla suçlamıştı. 34 yaşındaki Doktor Li, virüsün çıktığı yer olan Wuhan şehrinde geçen ay grip benzeri yeni virüsle ilgili “yasadışı ve yanlış” bilgi yaydığı gerekçesiyle polis tarafından uyarılan sekiz kişiden biriydi. Li’nin Çin sosyal medya platformunda bir grup Çinli doktora “SARS benzeri” yeni virüsle ilgili attığı uyarı mesajları Wuhan polisinin gazabına uğramıştı. Çin, SARS virüsünü örtbas etmeye çalışmakla suçlanıyordu. (REUTERS)