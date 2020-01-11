ABD-İran krizini atlatamadan yürekleri ağızlara getiren dalaşma!

ABD ve İran arasındaki gerilimin yankıları henüz sürerken, dün uluslararası kamuoyunun dikkatini başka bir noktaya çeken bir gelişme yaşandı.

ABD’den yapılan açıklamada, Umman Körfezi’nde bir Rus gemisinin ABD Donanması’na ait gemiye ‘tehlikeli bir biçimde’ yaklaştığı öne sürüldü. Rus gemisinin agresif ve saldırganca bir tutum sergilediği ifade edilirken, Kremlin’den buna yanıt ise gecikmedi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD gemisinin kendi gemilerinin önünü kesmek için manevra yaparak uluslararası kuralları ihlal ettiği belirtildi.

Karşılıklı iddiaların ardından ‘ABD 5. Filosu’ Twitter’dan söz konusu olayın yaşandığı görüntüleri paylaştı. Görüntüde Rus gemisinin hızla ABD gemisine yaklaşması dikkat çekiyor.