ABD-İran savaşın eşiğinde! Bundan sonra ne olacak? İşte olası senaryolar

İran ve ABD arasında aylardır süren gerilim, ABD’nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi düzenlediği suikastla öldürmesinin ardından zirve yaptı.

Başta dini lider Hamaney ve Cumhurbaşkanı Ruhani olmak üzere İran’dan intikam sesleri yükselirken, bu sabaha karşı ilk misilleme geldi. İran, ABD’nin Irak’ta bulunan iki üssüne saldırı düzenlerken, 80 ABD askerinin hayatını kaybettiğini öne sürdü.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, “Biz gerginlik veya savaş istemiyoruz, ancak herhangi bir saldırı olursa buna karşı kendimizi koruyacağız” ifadelerini kullanırken, İngiliz basını bundan sonra atılabilecek adımları gündeme getirdi.

‘SİBER SALDIRILARDAN, PETROL TESİSLERİNE…’

Daily Mail’de yer alan analiz büyük ölçüde İran’ın olası aksiyonlarını merkeze alıyor. Buna göre ABD’nin misillemeye karşılık vermesi halinde, İran nükleer anlaşmayı ihlal edecek adımlar atabilir, siber saldırılar düzenleyebilir.

ABD’nin Suriye ve Irak’taki diğer üslerine de operasyon yapabileceği belirtilen İran’ın, Suudi Arabistan’daki petrol tesislerini vurabileceği ve Hürmüz Boğazı’ndaki gemilere saldırabileceği öne sürülüyor.

KATAR ÜZERİNDEN OPERASYON

Analizde, Orta Doğu’da onlarca üssü olan ABD’nin birçok askeri seçeneği bulunduğu vurgulanıyor. Bunlar arasında Katar’da konuşlandırılan F-22 uçaklarıyla düzenlenecek bir hava saldırısı öne çıkarılıyor. Suriye ve Irak’ta bulunan Özel Kuvvetler’in dahil olabileceği operasyonlar da dile getirilirken, nükleer silah kullanılma ihtimali de vurgulandı.

Rusya’nın da bu gerilimde rol alabileceği değerlendirilen analizde, Suriye’de Esad’ı desteklemek için binlerce askeri bulunan Rusya’nın S-400 sistemlerinin de önemine dikkat çekildi.