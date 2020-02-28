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ABD, İran’a yardım teklif etti!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 30'dan fazla kişinin ölümüne neden olan İran'daki Corona virüsü salgını hakkında İran'a yardım teklifi ettiklerini açıkladı.

Sozcu.com.tr
17:27 -
Haberler Dünya
ABD, İran’a yardım teklif etti!

Reuters’ta yer alan habere göre, Dışişleri Komitesi’nde gazetecilerde değerlendirmelerde bulunan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, “İran’a yardım etmek için teklifte bulunduk” dedi.

İran’ın sağlık altyapısının sağlam olmadığını ve bugüne kadar Corona virüsüyle ilgili bir bilgilendirme yapmadıklarını belirten Pompeo “İran bilgi paylaşmıyor ve bundan endişe duyuyorum” ifadesini kullandı.

Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan Corona virüsü bugüne kadar 2 bin 867 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Virüsü taşıyan vaka sayısı ise 83 bin 774 olarak bildirildi.

İran’da Corona virüsü salgını nedeniyle ölü sayısı 34’e yükseldi. Ülkede vaka sayısı ise 338.

İran’dan başka Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman gibi Arap ülkelerinde de Corona virüsü vakası bulunuyor.

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