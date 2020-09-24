Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

ABD, İran’a yönelik yeni yaptırımlara hazırlanıyor

ABD, İranlı güreşçi Navid Afkari'yi idam cezasına çarptıran yargıcın da dahil olduğu bazı İranlı yetkililere ve kurumlara yeni yaptırımlar getirmeye hazırlanıyor.

18:20 -
Haberler Dünya
ABD, İran’a yönelik yeni yaptırımlara hazırlanıyor

ABD’nin İran ve Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams, olası yaptırımların gelebileceğini Senato’nun Dış İlişkiler Komitesi’nin oturumunda açıkladı.

Reuters’ta yer alan habere göre, İranlı güreşçi Navid Afkari, 2018 yılında İran’daki hükümet karşıtı protestolar sırasında bir güvenlik görevlisini bıçaklayarak öldürmekten dolayı bu ay başında idam edilmişti.

RUSYA’YA DA YAPTIRIM UYGULANACAK

Dün ABD Hazine Bakanlığı, Rusya ve Finlandiya bağlantılı 8 kişi ve 7 şirkete yaptırım uygulanacağını açıklamıştı. Yaptırım kararının “seçimlere müdahale girişimi” ile ilgili olduğu belirtildi.

Yaptırım uygulanan şirketler arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakın isimlerden Yevgeniy Prigozhin’in de şirketlerinin bulunduğu ifade edildi.

İLGİLİ HABERABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı!ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı! İLGİLİ HABERABD'de korkutan araştırma! Virüs mutasyon geçirdi: Corona artık daha bulaşıcıABD'de korkutan araştırma! Virüs mutasyon geçirdi: Corona artık daha bulaşıcı
ABD Corona Finlandiya Hükümet İran Putin Rusya Venezuela Vladimir Putin
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more