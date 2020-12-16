ABD, İsviçre’yi ‘kur manipülatörü’ ilan etti

ABD Hazine Bakanlığı, ülkelerin döviz işlemlerini manipüle edip etmediklerine ilişkin hazırlanan “ABD Büyük Ticari Ortaklarının Makroekonomik ve Döviz Politikaları Raporu”nu ABD Kongresi’ne sunuldu.

6 ayda bir yayınlanan rapora göre İsviçre ve Vietnam, ‘uluslararası ticarette haksız rekabet avantajı sağlamak için harekete geçen ülke’ olarak belirtildi ve kuru kullanarak ödemeler dengesinde ayarlamalar yaptığı ifade edildi.

Reuters’ta yer alan habere göre, raporla birlikte İsviçre ve Vietnam ‘kur manipülatörü’ olarak nitelendirildi.

ABD Hazine Bakanlığı, Çin, Japonya, Kore, Almanya, İtalya, Singapur ve Malezya’nın ardından Tayland, Tayvan ve Hindistan’ın da izleme listesine dahil edildiğini açıkladı.

Bakanlık ayrıca, Hindistan ve Singapur’un döviz piyasasına ‘sürekli ve asimetrik bir şekilde’ müdahele ettiklerini ancak ‘manipülatör’ olarak tanınmaları için diğer şartları karşılamadığını belirtti.