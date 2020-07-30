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ABD Kongresi’nde corona alarmı! Maske takmayı reddediyordu… Virüse yakalandı

Corona virüsüne karşı korunmada en önemli etken olarak gösterilen maske takmayı reddeden ABD'li Cumhuriyetçi Parti Kongre üyesi Louie Gohmert'in testleri pozitif çıktı.

Sozcu.com.tr
08:34 -
Haberler Dünya
ABD Kongresi’nde corona alarmı! Maske takmayı reddediyordu… Virüse yakalandı

Gohmert, Beyaz Saray'da yapılan sağlık taraması sırasında uygulanan testte pozitif çıktığını ve 10 gün boyunca karantinada kalacağını duyurdu.

Texas'ın yerel televizyonlarından KETK-TV'ye açıklama yapan Gohmert, ‘‘Bu gerçekten ironik çünkü birçok kişi benim maske takmamamı olay haline getirmişti, ancak son bir ya da iki haftadır, son dört ayda takmadığım kadar çok maske taktım'' dedi.

ADALET BAKANI DA TEMAS ETMİŞ

Gohmert’in sonuçlarının pozitif çıkması Kongre'nin başka üyelerinin de virüse yakalanmış olabileceği endişesine neden oldu.

Adalet Bakanı William Barr, Salı günü Kongre'de Adalet Komisyonu'nda ifade vermişti. Adalet Bakanlığı sözcüsü, Barr'ın da Gohmert ile teması nedeniyle corona virüsü testi olacağını açıkladı.

ABD Adalet Bakanı Adalet Bakanlığı beyaz Beyaz Saray Corona Sağlık salı
Son güncelleme: 08:44 30.07.2020
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