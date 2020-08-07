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ABD Kongresi’nde corona çatlağı! Pakette bir türlü anlaşamadılar

ABD Kongresi'nin Demokrat Partili liderleri ve Başkan Donald Trump'ın üst düzey bürokratları corona virüsü yardım paketi görüşmelerinde mutabakata varamadı.

Sozcu.com.tr
15:06 -
Haberler Dünya
ABD Kongresi’nde corona çatlağı! Pakette bir türlü anlaşamadılar

ABD Başkanı Donald Trump’ın yakın zamanda yardım paketi konusunda bir anlaşmaya varılmazsa görüşmeleri terk edeceği tehdidine rağmen iki taraf da görüşmelere devam etme niyetini dile getirdi.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin gazetecilere yaptığı açıklamada, “Yarın büyük sorunlarımızda ilerleme sağlayamazsak Başkan’ın başkanlık emri çıkarma alternatifi de bulunuyor” dedi.

Mnuchin tarafların önemli noktalarda halen anlaşmaktan çok uzakta olduklarını dile getirirken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de bunu doğruladı.

Demokrat Parti Senato Lideri Chuck Schumer, Beyaz Saray’ın üç saatten uzun süren görüşmelerde “ortada buluşmaya” yanaşmadığını dile getirdi.

ABD beyaz Beyaz Saray Corona Donald Trump Nancy
Son güncelleme: 15:12 07.08.2020
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