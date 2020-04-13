ABD, kruvaziyer gemi seferlerini durdurdu!

ABD Başkanı Donald Trump’ın önerisiyle, bir aylığına 14 Mart’ta tüm dünya denizlerinden çekilen kruvaziyer gemilerinin, bir süre daha denizlere açılamayacağı açıklandı.

Amerika Virüs Kontrol ve Önleme Dairesi (CDC), başlangıçta 14 Mart-14 Nisan tarihleri arasında uyguladığı denize açılmama kararını, “corona virüsünün artık tehdit oluşturmadığı, belirli koşulların sağlanması durumunda tekrar başlamak üzere” 100 gün süreyle uzattı.

EN AZ ON GEMİDE CORONA VAKASI ÇIKTI

ABD basının paylaştığı haberlerde, CDC verilerine göre, son haftalarda denizlerde olan en az 10 farklı yolcu gemisinde personel ve yolcular arasında yapılan testler pozitif çıktı.

Bazı personel ve yolcularda solunum veya gribal semptomlara rastlandı.

Kruvaziyer turlarının durdurulması nedeniyle limanlarda veya açıkta 80 bin personeli ile bekleyen yaklaşık yüz geminin 20’sinin mürettebatında corona virüsü şüphesi ortaya çıktı.

GEMİ VAKALARI RİSKİ VE MÜDAHALEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Virüs Kontrol ve Önleme Dairesi’nin, yolcu gemilerinde birden fazla mürettebat veya yolcu hastalandığında birçok sorunu beraberinde getirdiği için bu kararı aldığı bildirildi.

Kruvaziyer gemilerinin corona virüsü vakası sırasında güvenli bir şekilde tahliye, hastaların aciliyetine göre sınıflandırılıp müdahalesi (triyaj), mürettebatın izolesi gibi karmaşık lojistiği kapsadığına, bunun da ciddi bir mali yük getirdiğine dikkat çekildi.

“CORONA TEHDİDİ SÜRDÜKÇE SEFER YOK”

CDC Direktörü Robert Redfield yaptığı açıklamada, bu süreçte Amerikan vatandaşlarını korumak zorunda olduklarını söyledi. Redfield, “COVID-19 halk sağlığına tehdit oluşturduğu sürece, CDC direktörü seferleri değiştirebilir veya tümüyle feshedebilir veya federal yönetim yeni bir duyuru yapana kadar seferler yapılamayabilir. Bu süreçte Amerikan vatandaşlarını korumak ve sektörü de düşünmek zorundayız” açıklaması yaparak gemilerin yakın bir zamanda seferlerine başlayamayacağını söyledi.

TÜRK TURİZMİNİ ETKİLEYECEK

Yapılan açıklamalarla birlikte Dünya Kruvaziyerler Birliği’nin bu yıl için öngördüğü dünya denizlerindeki 300 hatta, 32 milyon turist hedefinin gerçekleşmeyeceği ortaya çıktı.

Bu yıl 370 gemi, 550 bin turist ile canlanmaya başlaması beklenen Türk kruvaziyer turizmi de bu gelişmeler ve corona virüsünün etkisiyle belirsizliğe büründü.