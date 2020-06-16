ABD, Kuzey Kore’ye sert çıktı: Derhal son verin!

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ve kız kardeşi Kim Yo-jong, Güney Kore’ye yaptıkları askeri tehditlerin ardından skandal bir girişime imza atmışlardı.

Güney Kore ile ilişkilerin geliştirilmesinde kullanılan irtibat bürosu Kuzey Kore ordusu tarafından yok edildi.

Olayın ardından bölgede tansiyon yükselirken ABD yaptığı açıklama ile tansiyonun düşmesine izin vermedi.

Dışişleri’nden yapılan açıklamada Kuzey Kore’nin saldırgan tavırlarından bir an önce vazgeçmesi çağrısında bulunuldu.

Güney Kore’ye her şartta destek vereceklerini belirten Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore’nin askeri hareketlerinden rahatsız olduklarını dile getirdi.

GÜNEY KORE’DEN DE BENZER BİR AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Kim You-geun tarafından yapılan açıklamada, “Eğer Kuzey Kore, tansiyonu yükseltmeye devam ederse çok sert yanıt vereceğiz. Kuzey Kore'nin yarattığı durumun bütün sorumluluğunu üzerine almasını sağlayacağız” ifadeleri kullanılmıştı.