ABD polisinden bir vahşet daha! Poşetle boğdular

ABD’de polisin siyahilere yönelik uyguladığı şiddetin ardı arkası kesilmiyor. Ülkeyi corona virüsü salgınına rağmen ayağa kaldıran George Floyd’un ölümünden iki ay önce yaşanan başka bir olay daha gün yüzüne çıktı.

New York eyaletine bağlı Rochester şehrinde 23 Mart’ta Daniel Prude adlı adam polis tarafından gözaltına alındı. Ruhsal sağlık sorunları olduğu belirtilen 41 yaşındaki Prude, sokak ortasında çıplak şekilde yatarak polise teslim oldu.

CORONA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Herhangi bir şekilde direniş göstermeyen Prude arkadan kelepçelendi. Daha sonra kendisinde corona virüsü olduğunu söyleyen Prude, polislere doğru tükürmeye başladı.

Polis ekibi ise Prude’un kafasına poşet geçirdi. Kafasına baskı da uygulanan Prude, bilincini kaybetmesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 1 hafta boyunca yaşam mücadelesi veren Prude 30 Mart’ta hayatını kaybetti.

‘YARDIM ALSIN DİYE ARADIM’



Polis kamerası görüntülerinin yayınlanmasının ardından Prude’un ailesi bir basın toplantısı düzenledi. Prude’un kardeşi Joe, “Kardeşimin yardım alması için polisi aradım, linç edilmesi için değil. Savunmasız bir adamı öldürdünüz. Bir babanın oğlunu, bir kardeşi ve bir yeğeni” dedi.

Olaya karışan polislerin görevlerine devam ettiği öğrenilirken, ailenin Rochester şehrine ve polislere dava açmaya hazırlandığı belirtildi.