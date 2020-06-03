ABD Savunma Bakanı Esper’den Trump’ı kızdıracak açıklama!

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, protestolarla ilgili yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanlığı’nı politikadan uzak tutmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Esper’in, bu ifadelerinin ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına ters düşmesi dikkat çekti.

ABD SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN TEPKİ GELMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın, “Valiler ve belediye başkanları şiddet olayları son bulana kadar kolluk kuvvetlerinden karşı konulamaz kuvvette bir güç oluşturmak zorundalar. Eğer bir şehir ya da eyalet vatandaşların canını ve malını koruyacak önlemleri almazsa oraya orduyu gönderecek ve onlar için sorunu hızla çözeceğim” sözleri ise göstericiler arasında olduğu kadar ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) da ciddi bir tepkiye sebep oldu.

Dün Trump'ın açıklamasından birkaç saat Brooklyn'de binlerce insan “adalet, hemen şimdi!” şeklinde slogan atarak yürüdü. Yanlarından geçen araçların da korna çalarak protestoculara destek verdiği görüldü.

“PENTAGON RAHATSIZ”

Pentagon'dan yetkililer de yerel basına konuşarak Trump'ın açıklamasının Savunma Bakanlığı nezdinde rahatsızlığa sebep olduğunu duyurdu.

CNN'e konuşan Bazı Pentagon yetkilileri ise eyaletlerin valilerinden bu yönde bir talep gelmediği sürece aktif askerleri bölgelere göndermeyeceklerini açıklarken, bir yetkili, “Yerel güvenlik güçlerinin göreve devam etmesi yönünde güçlü bir istek var” dedi.

CNN'e konuşan savunma bakanlığından bir diğer yetkili ise, “Federal, devlet ve yerel güçler kademeli olarak önlemler almalı. Fakat orduyu göreve çağırmak son seçenek olmalı” ifadesini kullandı. (Sözcü, DHA)

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