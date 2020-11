ABD seçimleri ünlülerin yakın takibinde: Haritada bulamayacağı yeri kazanmasın

ABD yeni başkanını seçmek için dün sandık başına giderken, aylardır halka oy verme çağrısı yapan ünlü isimler de seçimleri yakından takip etti.

Oy sayımının devam etmesi ve hala resmi sonuçlara göre kazananın açıklanmaması sosyal medyada da gündem oldu. Ünlü isimler de bu durumla ilgili eleştirilerini ve düşüncelerini kişisel hesaplarından paylaştı. İşte ünlü isimlerin ABD seçimleriyle ilgili yaptığı paylaşımlar:

Lady Gaga: Bu ülkede her bir oyun önemi var ve her biri sayılacak. Bu bizim demokrasimizin sembolü. İnsanlığa çok büyük inancım var. Bunu başaracağız Amerika! Her oy sayılsın diye çabalayan tüm vatandaşlara sevgilerimi gönderiyorum. Sizler bir savaşçısınız.

Jimmy Kimmel: Bu kendi ameliyatını canlı izlemeye benziyor. Trump’ın haritada bulamayacağı eyaleti kazanmasına izin verilmemeli. Eğer tüm oyların sayılması gerektiğine inanmıyorsanız Amerika’ya inanmıyorsunuzdur.

Rihanna: Oy vermeye giden ve hala sandıkların başında bekleyenler sizlerle gurur duyuyorum. Tüm oyları sayın, bekleyeceğiz.

Kim Kardashian: Tüm oyları sayın! Beklemek zor ama demokrasi beklemeye değer.

James Corden: Tüm oyları saymaları gerek. En son oya kadar. Sadece nefes alın. Bu biraz sürebilir.

CİNSEL HASTALIK SONUCUNU BEKLER GİBİ



Zoe Kravitz: Bütün ülke cinsel yolla bulaşan hastalık testinin sonucunu bekliyormuş gibi hissettiriyor.

Jennifer Aniston: 3 Kasım’dan önce 102 milyon oy verildi. Bunların her birini saymamız gerekiyor.

Mark Hamill: Despot Donald, oylar daha sayılırken kazandığını iddia ediyor. Seçimde hile var deyip Yüksek Mahkeme’den bahsediyor. Demokrasiyi hafife alan otoriter birinin Beyaz Saray’da olması çok tuhaf.

Lili Reinhart: Trump’ın ırkçı, homofobik, ahlaksız, transfobik ve kadın düşmanı sözleri bu kadar çok Amerikalı için nasıl kırılma noktası olmaz anlamıyorum.



Kirstie Alley: Tuhaflığa bakın… Posta oylarla ilgili sorun onlar bir hayalet. Canlı mı değil mi, vatandaş mı olduğuna dair bir kanıt yok. Umarım hayaletler kazanmaz.

John Legend: Bu 2018 gibi hissettiriyor. Tüm oylar sayılana kadar büyük bir stres. Demokratlar iyi iş çıkardı. Bırakalım saysınlar.

Ben Schwartz: Sanki şampiyonluk maçını izliyoruz ve skor tabelası bozulmuş. Rastgele numaralar gösteriliyor gibi.