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ABD seçimlerinde sürpriz isim: Trump’ın rakibi seçimini yaptı

ABD siyasetinde bir ilk dün gece yaşandı... Kasım ayında yapılması planlanan başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi Donald Trump'ın karşısına çıkacak Demokrat aday Joe Biden, başkanlık yarışında birlikte çalışmak isteediği "başkan yardımcısını" belirledi. Biden, 55 yaşındaki Afro-Amerikalı Kamala Harris'i seçtiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
07:27 -
Haberler Dünya
ABD seçimlerinde sürpriz isim: Trump’ın rakibi seçimini yaptı

Bu yılın kasım ayında gerçekleşmesi planlanan ABD başkanlık seçimlerinde, demokratların adayı olan Joe Biden’dan flaş bir hamle geldi… Biden, 55 yaşındaki Kamala Harris’i başkan yardımcısı olarak seçtiğini ve seçimleri kazanmaları durumunda Harris’in görevine başlayacağını söyledi.

California Senatörü olarak görevine devam eden Harris ile ilgili kararını seçmene SMS ile haber veren Biden’a birçok insan övgü yağdırdı.

ABD’li senatörün başkan yardımcısı olarak tanıtılması ABD siyasetinde gündem oldu. Eğer Biden seçimi kazanırsa, Kamala Harris, ülke tarihindeki ilk Afro-Amerikan kadın başkan yardımcısı olacak.

TRUMP ŞAŞIRDI
ABD başkanlık seçimi yarışında ilk kez siyahi bir kadın bu kadar büyük bir role aday gösterilirken Donald Trump bu seçimden dolayı çok şaşırdığını söyledi. Trump, “Harris, demokratların aday adaylığının oylandığı dönemde çok ama çok kötü davranmıştı. O dönemde Joe Biden’a çok saygısız davranmıştı. Bu kadar saygısız davranan birini seçmesi çok zorlama” ifadesini kullandı.

ABD’nin eski başkanlarından Barack Obama ise, “Kamala Harris’i uzun bir süredir tanıyorum ve o bu role çok hazır. Kariyerini anayasamızı savunmak ve eşitlik isteyenler için geçirdi. Bugün ülkemiz için güzel bir gün. Artık bu seçimi kazanmanın zamanı” dedi.

Geçen aylarda Biden’ın karşısına çıkan demokrat aday adaylarından Vermont Senatörü Bernie Sanders da Twitter üzerinden açıklama yaptı. Sanders, “Başkan yardımcısı olarak tarih yazacak Kamala Harris’i kutluyorum. Tarihteki en çok yolsuzluğun yapıldığı yönetimi yıkacaktır” dedi.

ABD Donald Trump Haber Kadın Obama Twitter
Son güncelleme: 07:44 12.08.2020
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