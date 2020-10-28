ABD, Trump’ın ‘fatura’ olayını konuşuyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın 10 yıl boyunca hiç vergi ödemediği iddialarının ardından The Washington Post gazetesi, Trump´ın şirketlerine görev süresi boyunca hükümet tarafından en 2,5 milyon dolar ödeme yapıldığını ileri sürdü.

ABD’nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Washington Post’un haberine göre, Trump’ın ABD´nin Florida´da yer alan Mar-a-Lago adlı otelinde Japonya eski Başbakanı Shinzo Abe’nin ziyareti sırasında bir bardak suya 3 dolar ve bir çiçek buketine 6 bin dolar fatura kestiği iddia edildi.

BEYAZ SARAY İDDİALARI REDDETTİ

Öte yandan Beyaz Saray, Trump´ın ‘vergi mükelleflerinden kar elde etmeye’ teşebbüs etmediğin açıklamasında bulunarak iddiaları reddetti. (DHA)

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