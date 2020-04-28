ABD Türk gencinin projesini konuşuyor! Corona hastalarıyla sevdiklerini buluşturdu

ABD’nin Rhode Island eyaletinde yaşayan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Kaya Suner, anne ve babası acil doktoru olduğu için corona virüsüyle mücadeleyi en yakından bilen isimlerden biri. Salgının en çok etkilediği ülke olan ABD’de sürece bir şekilde katkı vermek isteyen Suner, tıbbi ekipman ihtiyacını göz önünde bulundurarak evde maske yapmayı düşündü.

Ancak annesinin söylediğine göre, hastanelerde şu an ihtiyaç olan şeyin hastaların sevdiklerini son bir kez de olsa görmek olduğunu öğrenen Suner, bir proje geliştirmeye karar verdi. ‘Covid Connectors’ isimli bir internet sitesi kuran Suner, görüntülü konuşma yapmayı sağlayacak teknolojik cihazları bağış olarak toplamaya başladı.

Sosyal medyadaki duyurularla başlayan proje kısa sürede eyalet valisi Gina Raimondo’ya kadar ulaştı. Basın toplantısında Suner’in projesine değinen Raimondo’nun ardından ABD merkezli e-ticaret devi Amazon, 540 tablet bağışlama kararı aldı. Suner’in sitesi üzerinden toplanan bu tabletler belirlenen hastanelere ulaştırılıyor. Burada sağlık çalışanları sayesinde hastalar görüntülü konuşmayla sevdiklerini görme şansı buluyor.

Yahoo News’e konuşan Suner’in babası Dr. Selim Suner, çocuklarıyla gurur duyduklarını belirterek, “Küçüklüğünden beri bizim gibi doktor olmak istemediğini biliyorduk. Pandemiye karşı mücadeleye katkı sağlamak için kendi yoluyla çözüm buldu. Sosyal medya ve iletişim becerileri hastanelerde geniş olarak kullanılan yöntemler değildi” dedi.

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