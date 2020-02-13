ABD, Umman Denizi’nde İran yapımı silahlar ele geçirdi

ABD ordusundan yapılan açıklamaya göre, “tasarımı ve üretimi'' İran'a ait olduğuna inanılan silahlar arasında 150'nin üzerinde tanksavar güdümlü füze ve üç adet karadan havaya fırlatılabilen İran füzesi bulunuyor.

Açıklamada, USS Normandy savaş gemisinin silahları Umman Denizi üzerinde seyreden bir yelkenlide ele geçirdiği belirtildi. “Ele geçirilen silahlar arasında Rus yapımı Kornet tanksavar güdümlü füzelerinin İran üretimi kopyası olan 150 adet ‘Dehlavieh' tanksavar güdümlü füzesi de yer alıyor'' ifadesi kullanıldı.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre; ABD ordusunun açıklamasında, ‘'Yelkenlide ele geçirilen diğer silah parçaları İran yapımı ve üretimi. Aralarında karadan havaya fırlatılabilen üç adet İran füzesi, İran yapımı termal görüntüleme silah mercekleri, İran yapımı insansız hava ve kara araçları için parçalar bulunuyor'' denildi.

Havadan karaya fırlatılabilen füzelerin türü hakkındaysa ayrıntı verilmedi.

Gemiye 9 Şubat’ta yüklendiği tespit edilen silahların Yemen'deki Husiler'e gitmekte olduğunun değerlendirildiği bilgisi de verildi.

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