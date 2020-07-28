ABD ve AB’den 1000. günde Osman Kavala çağrısı: Serbest bırakın

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcü yardımcısı Cale Brown, Kavala ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“ABD, uluslararası yükümlülükler ve taahhütlere saygı duyulmasının öneminin altını çiziyor. Türkiye’yi, adalet ve hukukun üstünlüğüne yönelik kendi taahhüdünü yerine getirmeye ve Osman Kavala’yı serbest bırakmaya, Kavala’nın davasının adil, şeffaf ve hızlı şekilde çözüme kavuşturulması için gayret göstermeye çağırıyoruz.”

Avrupa Birliği (AB) de Kavala’nın tutukluluğuyla ilgili açıklamasında Türkiye’de ‘temel hak alanlarında yaşanan gerilemenin kaygı verici olduğunu’ söyledi.

‘İZLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ’



AB’nin Kavala’yla ilgili açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“İnsan hakları savunucusu Osman Kavala, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin serbest bırakılması hükmüne rağmen 1000 gündür cezaevinde. Kavala’nın davası, Türkiye’nin, temel insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü gibi temel alanlarda Türkiye’nin geriye doğru gittiğinin işaretidir.

Aday ülke ve Avrupa Konseyi’nin uzun dönem üyesi olarak Türk yetkililer, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin hükümlerini, uygun bir şekilde takip etmelidir. AB, Kavala’nın ve diğerlerinin davalarını yakından izlemeye devam edecek.”

‘İŞKENCE SÜRECİNE DÖNÜŞTÜ’

Kavala’nın eşi Ayşe Buğra ise, eşinin içinde bulunduğu durumla ilgili olarak, şu ifadeleri kullandı:

Bin gündür özgürlüğünden yoksun olan Osman Kavala ne yapmış diye somut fiillere dayanan bir cevap yok. Bizim hayatımızdan çalınan bin günün telafisi imkansız. Eşimin annesi, oğlunu bir daha görüp görmeyeceğini düşünüyor. Yargı sürecinin acayipliklerinden rahatsızlık duymayanlar vicdani rahatsızlık duyarlar mı bilmiyorum. Bin gün işkence süreci haline geldi.”

GÖRÜŞ AYDA BİRE İNDİRİLDİ

Buğra, Kavala’nın cezaevi koşullarıyla ilgili de yarı tecritte olduğunu, salgın karşısında korunaklı olduğunu fakat tedbirler sebebiyle görüşün ayda bire indirildiğini söyledi.

Kavala'yı en son 19 Haziran'da gördüğünü söyleyen Buğra, salgın sonrası yeniden haftada bir ziyaret edebilmeyi beklediğini belirtti.