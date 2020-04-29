Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

ABD, Wuhan’daki tartışmalı enstitüyü fonladı!

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, Çin’in Wuhan kentinde, yarasalar üzerinde corona virüsü araştırmaları yapan tartışmalı laboratuvara maddi kaynak sağladı.

Çeviri: Seykan UÇAN
19:31 -
Haberler Dünya
ABD, Wuhan’daki tartışmalı enstitüyü fonladı!

ABD basını, corona virüsünün laboratuvarda oluşturulduğu yönündeki teorilerin odağında bulunan Wuhan'daki Viroloji Enstitüsü'ne 7.4 milyon dolar kaynak aktarıldığını gündeme getirdi.

Habere göre, Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nü yöneten Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH), Wuhan'daki enstitüye yapılan tüm fonları geçen hafta sonlandırdı.

Ulusal Sağlık Enstitüleri’nde görev yapan müdür yardımcısının basına sızan mektubunda, konu şu şekilde dile getiriliyor:

“Şu anda enstitü, mevcut sonuçların hedeflenen program ve enstitü öncelikleri ile uyum sağladığına inanmıyor”

VİRÜS YAPAY YOLLA MI OLUŞTURULDU?

Trump yönetimindeki yetkililer arasında, virüsün yapay yolla oluşturulduğuna dair artan bir inanış var. Buna göre, Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün virüsün çıkış yeri olduğu düşünülüyor.

Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından Newsweek'e yapılan açıklamada, Wuhan'daki laboratuvara fon sağlanması yönündeki haberler şu şekilde savunuldu:

“Yeni ortaya çıkan insan virüslerinin çoğu vahşi yaşamdan geliyor ve bunlar, hem ABD'de hem de küresel düzeyde halk sağlığına ve biyolojik güvenliğe tehdit oluşturuyor. Bilimsel araştırmalar, virüsün laboratuvarda oluşturulduğuna dair kanıt olmadığını gösteriyor.”

İLGİLİ HABERCorona aşısında yeni gelişme! İlaç şirketi tarih verdiCorona aşısında yeni gelişme! İlaç şirketi tarih verdi İLGİLİ HABER ABD'den korkutan corona virüsü açıklaması: Kötü sonbahar gelecek ABD'den korkutan corona virüsü açıklaması: Kötü sonbahar gelecek
ABD Çin Corona Dolar Donald Trump haberler Sağlık
Son güncelleme: 19:32 29.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more