ABD yaptırımı Yunanistan’ı mutlu etti

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından dün gece yarısı yapılan yazılı açıklamada ABD'nin Türkiye'ye CAATSA kapsamında uyguladığı yaptırımları memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “NATO üyesi olan Yunanistan, ABD Hazine Bakanlığı'nın Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı ve onun Başkanına ve diğer yöneticilerine, 231. Bölüm Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) kapsamında yaptırım uygulanmasına ilişkin bugünkü açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz.” ifadelerine yer verildi. Açıklama bakanlığın sitesinden Yunanca olarak yayınlandı.

NATO üyesi olan Yunanistan, Bulgaristan ve Slovakya gibi Rus yapımı S-300’leri kullanıyor.