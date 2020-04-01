Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

ABD’de 6 haftalık bebek corona virüsünden öldü!

ABD'nin Connecticut eyaletinde corona virüsü (Covid-19) tanısı konulan 6 haftalık bir bebek hayatını kaybetti.

23:16 -
Haberler Dünya
ABD’de 6 haftalık bebek corona virüsünden öldü!

Connecticut Valisi Ned Lamont, eyalette 6 haftalık bebeğin corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sputnik’te yer alan habere göre, Lamont, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda hasta bebeğin geçen hafta sonu hastaneye getirildiğini ve tepki vermediği bilgisini verid.

Bebeğe dün gece yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirten Lamont, “Bu kesinlikle yürek parçalayıcı. Bunun, Covid-19 koplikasyonları nedeniyle kaybedilen en genç hayatlardan biri olduğunu sanıyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD'de corona virüsü vakaları 200 bini aşarak, 207 bin 867'ye ulaştı. ABD'de corona virüsüne bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 615'e yükselirken, 8 bin 762 kişi ise iyileşerek hastanelerden taburcu oldu.

İLGİLİ HABERABD'de vaka sayısı 200 bini aştı!ABD'de vaka sayısı 200 bini aştı! İLGİLİ HABERAvrupa'da 14 yaşında çocuk öldü: En genç corona virüsü kurbanıAvrupa'da 14 yaşında çocuk öldü: En genç corona virüsü kurbanı
ABD Avrupa Bebek Çin Çocuk Corona Portekiz Twitter
Son güncelleme: 23:36 01.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more