ABD’de 6 haftalık bebek corona virüsünden öldü!

Connecticut Valisi Ned Lamont, eyalette 6 haftalık bebeğin corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sputnik’te yer alan habere göre, Lamont, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda hasta bebeğin geçen hafta sonu hastaneye getirildiğini ve tepki vermediği bilgisini verid.

Bebeğe dün gece yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirten Lamont, “Bu kesinlikle yürek parçalayıcı. Bunun, Covid-19 koplikasyonları nedeniyle kaybedilen en genç hayatlardan biri olduğunu sanıyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD'de corona virüsü vakaları 200 bini aşarak, 207 bin 867'ye ulaştı. ABD'de corona virüsüne bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 615'e yükselirken, 8 bin 762 kişi ise iyileşerek hastanelerden taburcu oldu.

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