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ABD’de 6 polis için tutuklama kararı

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Georgia Eyaleti’ne bağlı Fulton şehrinde geçtiğimiz cumartesi akşamı yaşanan olaylarda aşırı güç kullanan 6 polis hakkında tutuklama kararı çıktı.

Çeviri: Seykan UÇAN
20:23 -
Haberler Dünya
ABD’de 6 polis için tutuklama kararı

CNN'in haberine göre, Bölge Başsavcısı Paul Howard bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında Cumartesi akşamı gerçekleşen protestolarda 2 üniversite öğrencisine yönelik aşırı güç kullanan Atlanta Polis Departmanı'ndan 6 polis görevi kötüye kullanma suçlamasıyla tutuklanacak.

Bahsi geçen polisler Atlanta şehir merkezinde araçların camlarını kırarken görüntülendi. Görüntülerde, polislerin bir kadını arabadan aşırı güç kullanarak çıkardığı ve bir adama da elektroşok tabancasıyla şiddet uyguladığı tespit edildi. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen mağdurların siyahi kökenli oldukları bildirildi.

Bölge Başsavcısı Paul Howard, polislerin 5 Haziran'a kadar teslim olmaları gerektiğini belirti.

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