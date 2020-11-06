ABD’de başkanlık seçimi: Oy sayım merkezine saldırı paniği

Polis temsilcisi yerel polise Hummer marka jip içerisinde silahlı kişilerin Virginia’dan Philadelphia’ya doğru yola çıktığı bilgisinin ulaştığını söyledi.

Söz konusu araç ve silahla birlikte bir kişi göz altına alındı.

Posta yoluyla gönderilen oyların sayımının devam ettiği Pennsylvania’da hem Başkan Donald Trump hem de Demokrat Partili rakibi Joe Biden yanlıları çeşitli gösteriler düzenlemişti.

Trump delil göstermeden posta yoluyla kullanılan oylarda hile yapılabileceğini iddia etmişti. Uzmanlar bu ihtiamlin çok düşük olduğunu dile getiriyor.

