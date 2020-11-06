Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

ABD’de başkanlık seçimi: Oy sayım merkezine saldırı paniği

ABD'de Philadelphia polisi kıran kırana devam eden seçimlerde oyların sayıldığı Pennsylvania Kongre Merkezi'ne saldırı planlandığı iddiasının araştırıldığını açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:53, 06/11/2020
Haberler Dünya
ABD’de başkanlık seçimi: Oy sayım merkezine saldırı paniği

Polis temsilcisi yerel polise Hummer marka jip içerisinde silahlı kişilerin Virginia’dan Philadelphia’ya doğru yola çıktığı bilgisinin ulaştığını söyledi.

Söz konusu araç ve silahla birlikte bir kişi göz altına alındı.

Silahlı olduğu açıklanan bir kişi gözaltına alındı.

 

Posta yoluyla gönderilen oyların sayımının devam ettiği Pennsylvania’da hem Başkan Donald Trump hem de Demokrat Partili rakibi Joe Biden yanlıları çeşitli gösteriler düzenlemişti.

Trump delil göstermeden posta yoluyla kullanılan oylarda hile yapılabileceğini iddia etmişti. Uzmanlar bu ihtiamlin çok düşük olduğunu dile getiriyor.

Yayınlanma Tarihi:09:52,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more