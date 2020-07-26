ABD’de binlerce kişi yeniden sokakta! Göstericilerle polis çatıştı

Oregon eyaletine bağlı Portland şehrinde bir süredir devam eden ırkçılık karşıtı gösterilere destek vermek amacıyla Seattle şehrinde toplanan göstericilere polis göz yaşartıcı gaz bombası attı. Göstericiler çevredeki bazı binaların camlarını kırdı ve ateş yaktı. Olayların sonucunda 21 polis yaralanırken 45 protestocu gözaltına alındı.

TEKSAS EYALETİNDE BİR GÖSTERİCİ ÖLDÜ

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Teksas eyaletindeki Austin şehrinde de “Siyahların Hayatı Değerlidir” yürüyüşünde protestosunda bir protestocu hayatını kaybetti. Polis, ilk belirlemelere göre hayatını kaybeden kişinin omzunda tüfek olduğunu, bir araca yaklaştığı sırada başka bir kişinin kendisini vurup öldürdüğünü belirtti. Silahını ateşleyerek protestocuyu öldüren kişinin tutuklandığını ve polisle işbirliği yaptığını açıkladı.

TRUMP KARARINDAN VAZGEÇMEDİ, BÖLGEYE POLİS GÖNDERDİ

Portland’da devam eden protestolar, son dönemde etkisi azalan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestoların yeniden alevlenmesine yol açtı.

ABD Başkanı Donald Trump, Portland’a eylemleri bastırmak için federal polisi göndereceğini açıklamış, yerel yetkililer ve eyalet yöneticileri buna itiraz etmişti. Ancak Trump kararından vazgeçmedi. Bunun üzerine Portland’da federal polis ve göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Federal yetkililer, kimlik ya da araç kartları olmadan arasına girdiği göstericileri zorla araçlara bindirerek geçerli bir gerekçe sunmadan gözaltına aldı. Kalabalıklara göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi de sıktı.

SEATTLE’DA BİNLERCE GÖSTERİCİ SOKAĞA ÇIKTI

Seattle’da ve ülkenin diğer bölgelerinde de Portland’da yaşananlara karşı, ırkçılık karşıtı eylem yapan protestoculara destek amacıyla binlerce kişi yeniden sokağa çıktı.

Seattle’da barışçıl başlayan gösterilerde protestocular “Federaller evinize dönün” ve “Polis devletinde yaşıyoruz” pankartları taşıdı. “Adalet yoksa barış da yok” sloganları attı.

Ancak polisin açıklamasına göre, bir süre sonra bir grup barışçıl göstericilerin arasından ayrılarak bir inşaat alanını ateşe verdi. Ardından da bir mahkeme binasının camlarını kırdı. Bundan çevredeki iş yerleri de etkilendi.

Mayıs ayının sonunda siyahi Amerikan vatandaşı George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinden bu yana ülke genelinde ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar sürüyor. Seattle da Portland gibi protestocuların yoğun katılımla gerçekleştiği şehirlerden biriydi.

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