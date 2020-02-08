ABD’de bir sapık öğretmen skandalı daha! Çocuğu evdeyken öğrencisini çağırıp…

ABD’nin Louisiana eyaletinde bir ortaokulda öğretmenlik yapan Ellarea Silva, Aralık 2019’da 15 yaşındaki öğrencisiyle e-posta yoluyla konuşmaya başladı.

Bir süre sonra iletişimi cep telefonuna taşıyan 34 yaşındaki Silva, adı açıklanmayan çocuğa cinsel içerikli mesajlar ve çıplak fotoğraflarını gönderdi. Öğrencisini evine davet eden Silva, kendi çocuğu da binada bulunduğu sırada öğrencisiyle ilişkiye girdi.

Daily Star’ın haberine göre bu durum birçok kez yaşanırken, öğrencisi Silva’ya birlikteliklerini herkesin önünde yaşamayı teklif etti. Kariyeri ve ailesinin zarar göreceğini, bu nedenle de bir daha görüşmeyeceklerini söyleyen Silva öğrencisini ikna etti.

UYUŞTURUCU MADDE DE VERDİ

Çocuğa içinde uyuşturucu madde bulunan e-sigara da veren Silva, okul yönetiminin şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Öğrencisiyle olan mesajları incelenen Silva, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Okulla ilişiği kesilen kadının önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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