ABD’de canlı yayında dehşet! Polis önce vurup sonra dalga geçti

Dünya corona virüsüyle mücadelesini sürdürürken, salgında en çok can kaybı veren ülke olan ABD’de polis şiddeti tartışmaları yine gün yüzüne çıktı.

Indianapolis şehrinde aracıyla otoyolda giden Sean Reed isimli bir adamın peşine polis ekipleri takıldı. Kontrolsüzce giden Reed’e dur ihtarı verilse de buna uymadığı belirtilen adam, sosyal medyadan canlı yayın başlattı.

15 dakikalık takibin ardından aracını yol kenarına çeken Reed, adresini söyleyip “Biri gelip beni burada alsın” dedikten sonra yaya olarak kaçmaya başladı. Polisler de Reed’i takip ederken, uyarı ateşinin ardından karşılıklı çatışma çıktı.

‘KAPALI TABUT OLACAK’

Reed kendini bir anda yerde bulurken, binlerce kişinin izlediği yayında 14 el silah sesi duyuldu. Olay yerinde hayatını kaybeden Reed’in yanına gelen polislerin gülerek “Sanırım kapalı tabut olacak” diye alay ettiği duyuluyor.

Polislerin saniye saniye yayınlanan o anlardaki tavrı, ülkedeki güvenlik güçlerine yöneltilen orantısız güç suçlamalarını alevlendirdi.