ABD’de corona alarmı! Dev gemi New York’ta…

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını yeni merkez üssü olan ABD'de etkisini arttırmaya devam ediyor.

ABD, salgınla mücadele ve hastanelere olan talebin artması nedeniyle New York'ta bulunan Central Park’a bir sahra hastanesi kurdu.

Doğu Harlem bölgesi dışında bulunan sahra hastanesinde 68 kişi tedavi edilebilecekken, hastanenin 48 saatten az bir sürede faaliyete geçmesi bekleniyor.

Yetkililer, Central Park'ın Doğu Harlem bölgesine kurulan sahra hastanesinin yerinin, hastaneye yakın bir konumda bulunduğu için seçildiğini bildirdi.





HASTANE GEMİSİ NEW YORK’TA

New York'a ABD Başkanı Donald Trump tarafından Virginia'dan yolcu edilen USNS Comfort, corona virüsü salgınıyla mücadele etmek amacıyla New York'a ulaştı. USNS Comfort, Manhattan Cruise Terminali’ne yanaştı.

USNS Comfort, corona virüsü hastaları tedavisi dışında acil yardıma ihtiyacı olanlara bakım sağlamak amacıyla New York'a gönderildi.

Comfort'un bin yatak kapasitesi, bin 200 sağlık personeli, 12 adet tam donanımlı ameliyathanesi, laboratuvarı ve oksijen üreten tesisleri bulunuyor.

New York'ta toplam corona virüsü vakası 66 bin 487'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1218'e ulaştı. ABD genelinde ise 2 bin 616 kişi hayatını kaybetti, 145 binden fazla insan karantina altına alındı. (İHA)