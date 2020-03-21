ABD’de corona alarmı! Pence ve Trump’ın burunlarının dibinde ortaya çıktı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü dünya çapında panik yaratmaya devam ediyor. 11 bini aşkın insanın ölümüne yol açan virüs, dünya siyasetinin önemli isimlerini de etkisi altına alınmış durumda.

İspanya Başbakanı Sanchez ile Kanada Başbakanı Trudeau, eşlerinde test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine karantina altına alındı. Virüs semptomları gösteren Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ise üçüncü kez teste girebileceğini duyurdu.

Bu gelişmelerin ardından endişe yaratan bir haber de ABD’den geldi. Başkan Yardımcısı Mike Pence’in çalışma ofisinden bir kişide corona virüsü tespit edildiği öğrenildi.

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Pence’in basın sözcüsü Katie Miller, çalışanın kimliğini paylaşmazken, söz konusu kişinin Pence’le ya da Trump’la irtibatının bulunmadığını öne sürdü.

19 bin 700 vakanın görüldüğü ABD’de şu ana dek 275 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.