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ABD’de corona krizi! New York’ta ölü sayısı 10 bini aştı

ABD’nin New York eyaletinde son 24 saatte 671 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından corona virüsüne bağlı ölümler 10 bini aşarak, 10 bin 56’ya yükseldi.

21:07 -
Haberler Dünya
ABD’de corona krizi! New York’ta ölü sayısı 10 bini aştı

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını etkisinin arttırmaya devam ederken, ABD'nin salgından en çok etkilenen eyaleti konumunda bulunan New York'ta corona virüsü nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı.

New York'ta son 24 saatte 671 kişinin daha corona virüsü nedeni ile hayatını kaybetmesinin ardından hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 10 bin 56'ya ulaştı. New York'ta toplam corona virüsü vaka sayısı 195 bin 31'e yükselirken, vaka sayısında tüm ülkeleri geride bıraktı.

ABD'de toplam corona virüsü vaka sayısı 573 bin 681'e, hayatını kaybedenler ise 22 bin 948'e yükseldi. ABD, corona virüsü salgınının yeni merkez üssü olurken, salgın nedeni ile en fazla ölümün gerçekleştiği ülke konumuna yerleşti. (İHA)

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