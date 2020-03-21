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ABD’de corona paniği büyüyor: Beş kişiden biri karantinaya!

Corona virüsünün etkisini iyiden iyiye hissettirdiği ABD'de önlemler artırılıyor. Bir dizi eyaletin corona virüsü nedeniyle iş yerlerinin kapatılması kararı vermesinin üzerine, her beş Amerikalıdan biri evde kendini karantinaya almaya hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr
12:30 -
Haberler Dünya
ABD’de corona paniği büyüyor: Beş kişiden biri karantinaya!

ABD’de Cuma günü Connecticut, Illinois ve New York eyaletleri on milyonlarca kişinin evde karantina uygulamalarına geçmelerini sağlayacak bir dizi önlem açıkladı. Alınan önlemler arasında, marketler, eczaneler ve gaz istasyonları haricindeki iş yerlerinin kapatılması da var.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre New York Valisi Andrew Cuomo, kamuya açık alanlardaki toplanmalara sınırlamalar getirdi ve çalışması zorunlu olmayan herkesin evde kalmasını istedi.

ABD'de şu ana dek 275 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. 19 binden fazla kişiye de COVID-19 bulaştı.

Ülkedeki eyaletler arasında 7 bin vaka ile New York, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda. ABD Başkanı Donald Trump, New York'u felaket bölgesi ilan etti, böylece her türlü afet hazırlığı ihtiyaçları için ayrılan federal fondan eyalete para aktarımı sağlanacak.

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Son güncelleme: 12:53 21.03.2020
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